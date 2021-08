Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONA' DI PIAVECresce il numero di vaccinati tra i giovanissimi e cala il numero dei positivi. L'appello lanciato in questi giorni dalla stessa Azienda sanitaria sembra stia sortendo gli effetti sperati. A far data 21 agosto, ovvero l'ultima rilevazione ufficiale fornita dall'Ulss 4, si era vaccinato il 52% di ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 19 anni; ovvero 8.796 su un totale di circa 17mila residenti. Risultato importante anche per...