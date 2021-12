Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONÁ Contagi, nel Veneto orientale uno su cinque è un bambino al di sotto dei dodici anni. E' quanto emerge da un focus realizzato dalla stessa Azienda sanitaria territoriale, l'Ulss 4.Su un totale di 1483 positivi in tutto il Veneto Orientale (693 nel Sandonatese, 790 nel Portogruarese), registrati nell'ultima rilevazione ufficiale, sono 278 quelli di età compresa tra 0 e 12 anni; si tratta di quella per cui non è previsto il...