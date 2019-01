San Barnaba, demolito il relitto affondato nel rio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Come in un film, come in un'aula di tribunale.Prima il sopralluogo, alle 7 di ieri mattina. Sette agenti di polizia municipale coadiuvati da tecnici del Comune e ingegneri. Arrivati fino sulle sponde del rio de San Barnaba per guardare e decidere il destino di quella barca da quindici metri affondata da circa due mesi all'altezza del ponte dei Pugni e pietra dello scandalo per i residenti della zona, oltre che serio pericolo per le altre imbarcazioni. Poi, dopo l'ispezione, con il conciliabolo tra tecnici e agenti la sentenza....