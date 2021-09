Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAVENEZIA Il Consiglio comunale torni a riunirsi in presenza. A chiederlo è la capogruppo del Partito democratico, Monica Sambo, la quale ritiene non solo superfluo il perseverare degli incontri in videoconferenza, ma anche dannoso per la partecipazione politica dei consiglieri. Le misure dell'aula, infatti, consentono di riunirsi con una certa sicurezza e almeno in parte in presenza e secondo la rappresentante del Pd, ma anche di...