Salzano piange il suo Piergiorgio «Un uomo buono da caffè e ciacole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALZANOSalzano è una comunità in lutto per la scomparsa di Piergiorgio Righetto, per tutti Giorgio, ex ambulante e poi dipendente alla Puntosette di Mirano. Si attende di conoscere la data dei funerali del settantenne, non appena arriverà il nulla osta, dopo che ieri il figlio ha provveduto al riconoscimento della salma estratta dalla Mercedes Classe A che l'aveva portato fuori di casa a metà mattina, forse per raggiungere degli amici. Una vita con la sua Susi, la moglie Susanna, che oggi lo piange insieme ai figli di 32 e 22 anni,...