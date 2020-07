SALZANO

DOMANI A ORIAGO

I FUNERALI

DI ZITA RAMPADO

Si terranno giovedì alle 15.30, nella chiesa di San Pietro in Bosco di Oriago, dov'era nata e aveva vissuto a lungo, i funerali di Zita Rampado, la 77enne di Robegano perita l'8 luglio nel tragico incidente di via XXV Aprile. Lunedì il medico legale Giovanni Cecchetto ha effettuato l'autopsia confermando che il decesso è stato dovuto ai traumi riportati nel sinistro; la 77enne indossava la cintura. Il guidatore dell'auto investitrice, F.M., pure lui 77 anni, di Robegano, è stato indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. La Rampado viaggiava nella condotta dall'amica Annamaria Costantini, 78 anni, sempre ricoverata in Rianimazione all'Angelo: l'anziana è cosciente, ma ha fratture plurime, dovrà essere operata e, data anche l'età, i medici si riservano ancora la prognosi. La vittima, che ha lasciato i figli Barbara e Matteo e i fratelli Mario e Renato, riposerà nel cimitero di Oriago accanto al marito Alvise (N.Der.)

S. MARIA DI SALA

A VILLA FARSETTI

TORNA IL CINEMA

SOTTO LE STELLE

A S. Maria di Sala torna il Cinema sotto le stelle. Ci hanno pensato Scapin Pubblicità e assessorato alla Cultura a riprogrammare un evento che aveva caratterizzato estati passate, e che si tiene all'interno del parco di Villa Farsetti, tutti i mercoledì e venerdì, fino al 28 agosto. In programma film della stagione appena trascorsa e anche pellicole dedicate ai più piccoli. Dopo l'esordio dell'8 luglio, oggi, mercoledì, sarà la volta di Qua la zampa 2. Ingresso a 6 euro intero, 4 euro per bambini fino a 12 anni. I posti sono limitati e collocati a distanza di sicurezza, l'ingresso sarà consentito solo con mascherina. E' richiesta la prenotazione in anticipo al numero 348-0924324. Sedie, superfici e bagni saranno igienizzati prima di ogni spettacolo. (F.Deg:)

