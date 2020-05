Salvini

Mattarella intervenga

sui magistrati

Mi chiedo: se quello che è capitato a Salvini - magistrati che lo incriminano pur sapendo che ha fatto il suo dovere, vedi nave bloccata con clandestini a bordo - fosse successo ad un ministro di centro sinistra cosa sarebbe avvenuto? Ve lo dico: interrogazioni parlamentari, manifestazioni, i magistrati sarebbero stati messi alla gogna, giornalisti scandalizzati e ancora altro. Mi chiedo, ma dove è il presidente della Repubblica? Perché non interviene? Tutto tace e quei magistrati possono ancora lavorare. Con quale spirito Salvini affronterà il processo politico? Questa è l'Italia di oggi. Se tutto questo fosse capitato in altri paesi sicuramente qualcuno si sarebbe dimesso.

Giuseppe De Battisti

Politica

Renzi sarebbe

da salvare

Ho letto con molta attenzione, ed apprezzato, la pacata risposta alla lettera del signor Giuseppe Follegot in merito alla nostalgia che il sig. Giuseppe prova per la classe politica della prima repubblica. Condivido che la mediocrità di numerosi attuali ministri ed aspiranti leader è davvero sconfortante: non si può infatti pretendere di ricoprire incarichi pesanti di governo senza una necessaria e doverosa preparazione. Estremamente vero anche che le classi politiche non piovono dal cielo in quanto sono scelte dai cittadini. Io aggiungo anche che sempre i cittadini, in una repubblica democratica, non solo scelgono ma si assumono anche appieno la responsabilità delle scelte che si fanno, scelte che spesso sono dettate però da abili persuasori e promettitori di miracoli, basati su promesse allettanti e impossibili, come purtroppo abbiamo assistito alle ultime elezioni politiche. Anche numerosi attuali ministri ed aspiranti leader, quindi deduco che qualcuno si salvi. Perché dal mio punto di vista il leader politico che, con una squadra ben affiatata, aveva traghettato, tra tanto altro, l'Italia fuori dalla ultima crisi economica, ce l'avevamo ed aver fatto naufragare il referendum del 2016 è una grave responsabilità che il popolo italiano si è assunto, in quanto si è persa l'occasione di ammodernare le istituzioni e ridurre anche il numero dei parlamentari: con un criterio ben diverso da quello che andremo a votare quando sarà finita l'epidemia in corso. La eliminazione del senato avrebbe permesso di snellire la discussione delle leggi, come avviene in tutte le democrazie occidentali, mantenendo però invariato il numero dei deputati, cosa che non avrebbe peggiorato il rapporto di rappresentanza tra cittadini ed eletti. Questo grave peggioramento invece lo pagheremo probabilmente con quanto andremo a votare perché, a pari numero somma tra senatori e deputati, ne soffrirà molto la rappresentanza senza eliminare il doppio passaggio camera-senato, con i conseguenti tempi biblici per l'approvazione di ogni legge. Mi ha colpito molto però, e mi permetto di dissentire fermamente, anche quello che il Direttore afferma nel giornale di oggi, in relazione alla vicenda Bonafede, quando afferma che Renzi ha dimostrato alla prova dei fatti tutta la sua insostenibile debolezza. Io penso che Renzi sia uno stratega accorto, anche se lei afferma che abbia subito un duro colpo che riduce ulteriormente il suo basso livello di consenso. In veneto c'è un vecchio saggio proverbio che recita: pochi ma boni. Qualsiasi scelta avesse fatto Renzi, comunque sarebbe stato criticato aspramente dai suoi detrattori, perché tutti hanno una gran paura della sua accortezza e cercano di metterlo sempre all'angolo. La scelta di non fare cadere il governo, dopo aver dettato apertamente e coraggiosamente le sue condizioni, è stata l'unica che Renzi poteva fare e che porterà a far risollevare il paese, piaccia o non piaccia.

Renzo Turato

Lettera a Zaia

Rivedere il taglio

delle lungodegenze

Caro Presidente Zaia, tutti i cittadini Veneti Le sono grati per quanto si è prodigato e ancora si prodiga per superare questa emergenza, dimostrando intuito e buon senso. Mi permetto di richiamare la Sua attenzione su un provvedimento che sembra ignorare l'emergenza sanitaria in corso: la soppressione delle Lungodegenze. Lo prevedeva il Piano Socio Sanitario Regionale approvato un anno fa. Come da Lei dichiarato, il taglio di posti letto di questi anni è stato eccessivo. Adesso per molti mesi sarà necessario riservare interi settori nei Covid-Hospital della regione, con importante diminuzione di letti dedicati alle malattie acute non Covid. Comprenderà bene che questa situazione di sofferenza può essere mitigata solo abbreviando al massimo la durata dei ricoveri nei reparti per acuti. Ciò è possibile solo facilitando i trasferimenti in strutture in grado di accoglierli, non appena superata la fase acuta della malattia, quando non potrebbero ancora tornare al proprio domicilio perché non stabilizzati e con molte malattie. Stiamo parlando delle Lungodegenze in mancanza delle quali i ricoveri in reparti per acuti si protrarrebbero per molti giorni, a discapito dei nuovi ingressi. Non se ne discute la prevista soppressione ma è indispensabile che essa avvenga solo quando sarà stata completata la rete di Ospedali di Comunità, di Hospice, di Medicina riabilitativa e Unità riabilitative territoriali. Rete che attualmente esiste solo al 40%-50%. Se Le sembra che queste osservazioni abbiano fondamento La prego di chiedere ai Direttori Generali delle AULSS della nostra Regione di non avere fretta di sopprimere le Lungodegenze e di rinviare tutto alla fine della pandemia.

Gabriele Petrolito

Tamponi

Prima

gli anziani

In questi giorni c'è un documento, sottoscritto da diverse personalità del mondo politico e solidale, indirizzato all'Europa a difesa degli anziani, con un titolo emblematico: senza gli anziani non c'è futuro. Leggendo quanto è scritto in questa lettera-denuncia che ha come prima firmataria la comunità di Sant'Egidio, e ascoltando i suggerimenti per gli anziani di non uscire da casa anche in questi giorni di fase 2, mi sarei aspettato una maggiore attenzione, come indica il documento stesso, verso coloro che hanno pagato più di tutti questa tragica pandemia, iniziando, dopo il personale medico e/o volontari, a fare i tamponi-controllo proprio agli anziani. Buona fase 2.

Elvio Beraldin

Medico Chirurgo

