Salve, mi chiamo Svetlana Tikhanovskaja. Sono candidata alla presidenza della Bielorussia». Così la moglie del famoso blogger, Serghej Tikhanovskij, si è presentata sul Primo canale televisivo ai connazionali una quindicina di giorni fa, prendendo il posto del marito. Casalinga 37enne, madre di due bambini inviati all'estero per sicurezza, Svetlana ha raccontato per 15 minuti in diretta un Paese diverso da quello descritto per oltre due decenni dalla tivù di Stato. Mai in passato era accaduta una cosa del genere che qualcuno osasse mettere in dubbio la narrativa di Stato. «Mio marito ha subito denunciato in diretta televisiva la giovane donna, vestita con un abito semplice di colore beige, la classica vicina della porta accanto poco appariscente, - è stato arrestato, perché voleva una vita migliore per la Bielorussia. E i miei figli mi chiedono ogni giorno quando tornerà il loro papà. Desidero diventare presidente per riportare giustizia in questo Paese». E poi dopo, tra qualche singhiozzo e sospiro per la tensione, e mai aggressiva: «In televisione non vi raccontano la verità. Non vi dicono le vere cifre sul Covid». Non viene riportata la complessa realtà socio-economica del Paese, il grado di corruzione ed ingiustizia. È stato insomma un discorso a cuore aperto di una mamma ad un popolo in difficoltà. Da dopo quell'apparizione televisiva in qualità di candidata, non c'è piazza bielorussa che non si riempia di gente durante i suoi comizi. Nella sola capitale, Minsk, la giovane donna ha raccolto ben 60mila persone in un tripudio di bandiere biancorosse, quelle ufficiali nazionali del periodo 1991-95. L'uragano Svetlana, a giudicare dall'ultimo quarto di secolo di storia nazionale, è in grado di travolgere tutto e tutti. La battaglia mediatica, sentenziano gli specialisti locali, è persa per il presidente uscente, Aleksandr Lukashenko, che il 9 agosto cercherà la sesta rielezione consecutiva. L'anziano dittatore così è stato definito il leader bielorusso dagli americani non tanto tempo fa - contro la giovane casalinga: ecco come viene presentata la contesa. Sascia 3%, come viene descritto dalle opposizioni il presidente in netto calo di consensi, contro la rappresentante di un popolo che chiede elezioni libere. Svetlana Tikhanovskaja ha intenzione di espletare le funzioni di capo dello Stato per sei mesi, giusto il tempo per convocare nuove consultazioni e voltare pagina rispetto al primo periodo post sovietico, segnato dai 26 anni di presidenza Lukashenko. «Non sono una politica ha gridato in tutte le piazze la donna, che colpisce per la sua semplicità disarmante -. Se vinco, subito liberi i prigionieri politici e vere elezioni». La sfida è seria. La Bielorussia vive una complessa crisi economica: le province si stanno svuotando; sempre più gente stanca di stipendi da fame - va a sbarcare il lunario nella vicina florente Polonia; la retorica populisto-sovietica di Lukashenko ha stancato. Le opposizioni bielorusse hanno trovato, per caso, un unico candidato. A queste presidenziali ne avevano presentati ben tre, tutti arrestati come Serghej Tikhanovskij, non registrati dalla Commissione elettorale o costretti alla fuga. Svetlana ovunque è in compagnia di Veronika, la moglie del diplomatico Valerij Tsepalo, e di Maria Kolesnikova, dirigente della campagna elettorale dell'uomo d'affari, Viktor Babariko gli altri due candidati esclusi. Ed il bagno di folla è garantito. «Sono ragazzette infelici» ha commentato Lukashenko, sorpreso per quanto sta avvenendo. Il presidente uscente non crede nella vittoria di una giovane mamma alle elezioni in Bielorussia. «La nostra Costituzione ha rimarcato non è fatta per una donna. La nostra società non è matura per votare una donna. Perché secondo la nostra Costituzione il presidente ha un potere forte e solo un uomo può averlo». Svetlana, Veronika e Maria insieme paiono inarrestabili: i loro sorrisi stanno abbattendo quei muri che manco il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 era riuscito a far vacillare in un Paese ultraconservatore; il loro desiderio di vivere e far crescere i propri figli in una Bielorussia finalmente prospera e libera sta disorientando l'establishment. Minsk 2020 potrebbe entrare nella storia come Mosca 1993, Belgrado 2000 e Kiev 2014... Ma questa volta a tinte rosa.

