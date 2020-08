ACQUA ALTA

VENEZIA Via libera al progetto di ripristino dei muri di marginamento in difesa dall'acqua alta per due isole della laguna Sant'Erasmo e Vignole. Lo ha stabilito il sindaco Luigi Brugnaro, in qualità di commissario delegato all'emergenza del novembre 2019, firmando due decreti che assegnano complessivamente fondi 7 milioni e 320 mila euro e designano la direzione dei Lavori pubblici del Comune come soggetto attuatore. Si tratta di due interventi urgenti. Per Sant'Erasmo sono stanziati fondi per 4 milioni e 270 mila euro per rifare e alzare la base del muro di marginamento dell'isola del carciofo violetto. Inoltre verranno adeguati gli accessi al piano campagna dell'isola, nonché gli approdi e i pontili. Sono previsti interventi di rialzo dei varchi di accesso a darsene e banchine e riqualificazione delle aree limitrofe. Nello specifico si interverrà, dove necessario, a demolire e ricostruire le scale e le rampe ponendo particolare attenzione al recupero e al riutilizzo degli elementi lapidei (trachite Euganea e pietra d'Istria).Verranno realizzati interventi di restauro e nuova funzionalizzazione di paratoie e chiaviche che regolano l'afflusso delle acque lagunari nelle aree umide interne all'isola. Per la precisione 11 saranno le chiaviche oggetto di manutenzione e nuova predisposizione di controllo da remoto, mentre per le restanti 9 si rende necessario un intervento più invasivo. Il progetto prevede anche interventi puntuali di stuccatura, sigillatura e consolidamento dei muri di marginamento esistenti con eventuali demolizioni e ricostruzioni parziali. Alle Vignole, invece, è previsto uno stanziamento di 3 milioni e 50 mila euro. si intende attuare una serie di opere che consentano, durante gli eventi di marea medio alta, di isolare idraulicamente i sette bacini presenti. Inoltre, proprio al fine di garantire lo smaltimento delle acqua a seguito di mareggiate eccezionali ma anche nel caso di precipitazioni più intense, il progetto prevede l'inserimento di due pompe a scoppio nei bacini destro e sinistro. Verrà anche alzata la quota degli attuali marginamenti a 200 centimetri (oggi fissata a 160 centimetri) per salvaguardare l'area da nuovi eventi eccezionali di marea: detto intervento di difesa interesserà la sponda sinistra dall'approdo Actv fino al ponte. In questo caso, valutate le condizioni precarie del muro di sponda esistente, tra la cavana e l'approdo, sarà realizzato un nuovo margine per circa 36 metri in allineamento con l'attuale argine.

