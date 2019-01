CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTE & PIACERESono gli anni dei Superfood, ovvero dei cibi che, oltre ad essere buoni, a soddisfare il palato e regalare il piacere di una tavola appagante, ci aiutano a stare in forma, mangiare con gusto ma anche con la certezza di aver trattato con amore e rispetto il nostro corpo, una filosofia diventata ultimamente quasi una moda, per una volta (al netto delle immancabili esagerazioni) del tutto condivisibile.Fra libri, convegni, articoli, pubblicazioni, trasmissioni televisive, è tutto un fiorire di guide e suggerimenti per abbinare il...