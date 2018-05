Salta la commissione, Pellicani: «La Giunta non aveva proposte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEMESTRE «Commissione rinviata in modo immotivato, e tutto perché la maggioranza si è accorta di non avere proposte». Nicola Pellicani, consigliere comunale e deputato Pd, attacca la decisione di revocare la 7. Commissione Patrimonio, inizialmente fissata per oggi, con all'ordine del giorno l'inizio dell'esame della sua proposta di Regolamento per i beni comuni, facendola slittare a venerdì 8 giugno. «Risale a ben otto mesi fa la presentazione della delibera di iniziativa consiliare - spiega Pellicani -. Finalmente, dopo...