Salotto abbandonato sul Canal Grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DECOROVENEZIA È proprio vero che l'inciviltà non va mai in vacanza. In questo caso, c'è poco da dare la colpa ai turisti cafoni che magari mollano una bottiglietta su un davanzale perché i cestini sono diventati merce rara e perché Venezia non è come i boschi dell'Alto Adige dove la gente si riporta in zaino le immondizie.Nossignori, qui la maleducazione e l'inciviltà sono nostrane, visto che ad essere stato abbandonato con vista sul Canal Grande è un intero salotto, compreso di angolo cottura. Il fatto è stato denunciato da Veritas...