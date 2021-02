LA FESTA

VENEZIA Sono iniziate domenica scorsa, per la ricorrenza del santo, le celebrazioni per San Giovanni Bosco nella famiglia salesiana di Castello. Mossi dalla speranza è il tema che quest'anno si vuole dare alla festa. Un invito a muoversi verso la speranza e una ventata di novità che sono desideri più che mai attuali in questo momento storico di pandemia. E oggi, domenica, si concluderà in città la visita dell'ispettore per il Nordest don Igino Biffi cominciata venerdì. «Abbiamo deciso - spiega il direttore dell'Opera salesiana don Gianni Beraldo di convogliare tutto nella celebrazione liturgica nella basilica di San Pietro di Castello, che ci consentirà almeno di celebrare insieme, e in sicurezza, nel rispetto dei protocolli vigenti l'Eucaristia. Non era scontato avere questa possibilità logistica, e pur con le restrizioni odierne imposte dalla situazione, sarà una gioia poter ricevere questa visita». Alle 10.30 tutte le parrocchie salesiane di Castello di San Pietro, San Giuseppe, San Francesco di Paola e Sant'Elena Imperatrice si ritroveranno in Basilica a San Pietro per una celebrazione comunitaria presieduta da don Biffi. Alla presenza dell'ispettore salesiano triveneto, dal presidente del comitato organizzatore della Festa di San Pietro di Castello, Paolo Basili, è nata l'idea di istituire un riconoscimento che possa gratificare i volontari della festa che si siano impegnati per la diffusione e organizzazione della sagra che ogni anno coinvolge migliaia di veneziani. Dopo lo stop forzato del 2020 c'è la speranza di poter tornare quest'anno a festeggiare. È stato stilato, dal comitato, un regolamento per l'attribuzione del premio auspicando che possa diventare, da questa prima edizione, un appuntamento fisso ogni anno. Per avere il riconoscimento di volontario dell'anno, tra i criteri, occorre aver prestato servizio per almeno 25 anni e aver compiuto 80 anni di età. Riceveranno l'osella di Volontario dell'anno per il 2021 sette persone: Carla Mondaini, Dante Pilot, Antonia Cadinaro, Franco e Rosita Ventura (marito e moglie), Silvana Griguolo e Gianni Doni.

