Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Che a Pierpaolo Piccioli piaccia sognare è cosa che sappiamo da tempo, fin da quando (ancora in duo stilistico con Maria Grazia Chiuri per Valentino, nella foto) ci accoglieva nella sede parigina della griffe, in Place Vendome, lasciando alla collega il compito di raccontarci i dettagli tecnici particolari della collezione che presentavano in quel momento per riservarsi di accompagnarci invece lungo sentieri suoi personalissimi che...