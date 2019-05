CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACCA FISOLANon paga da mesi il canone e quindi il Comune lo sfratta. È questo il provvedimento che la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi nei confronti di un panificio di Sacca Fisola, reo di non pagare il canone di locazione da troppo tempo. Oltre a questo, la Giunta ha anche deciso l'autorizzazione a procedere per riscuotere i canoni arretrati. A presiedere la commissione è stata la vicesindaco Luciana Colle, che ha spiegato la necessità di procedere in questo modo: «Si tratta di un'azione dovuta perché altrimenti avremmo...