VENEZIA Notte di lavoro per la capitaneria di porto e i vigili del fuoco che, in tempi e località diverse della laguna, hanno prestato soccorso a un natante e a un'imbarcazione di grandi dimensioni in avaria.

Il primo dei due interventi risale alle 23.30 circa quando da Santa Maria del Mare, in prossimità della bocca di porto di Malamocco è arrivata alla Capitaneria da parte dei pompieri una richiesta di intervento per una grande imbarcazione (lunga circa 17 metri) che trasportava 25 persone.

BARCA CON TURISTI

L'unità era stata noleggiata a 25 turisti e si era arenata in una zona di basso fondale. Mentre un'unità dei vigili del fuoco era intenta a disincagliare l'imbarcazione i passeggeri, tutti in buono stato di salute, trasbordavano sui taxi nel frattempo giunti in loco e ricondotti presso il proprio albergo. Sul posto in supporto è giunta anche l'unità Falco addetta alla vigilanza del Mose.

Il mezzo di trasporto passeggeri una volta trasbordati tutti gli ospiti è rientrato autonomamente ai propri ormeggi senza danni apparenti.

Sono comunque in corso gli accertamenti di natura tecnico-amministrativa volti a verificare le cause e circostanze dell'evento, visto che le condizioni meteo in zona erano buone.

LA TOPETTA

Il secondo intervento, dopo le 3 del mattino di ieri ha riguardato invece il soccorso a un piccolo natante, una topa di 6 metri circa, che era in avaria e si era arenata su un basso fondale proprio di fronte alle Vignole. Anche in questo caso, nessuno si è fatto male e nessun danno particolarmente importante è stato riscontrato una volta che la barca è stata trainata in acque più profonde.

Due casi di barche in secca di notte a distanza di poche ore e con condizioni meteo assolutamente buone: no maltempo, no vento forte, no nebbia.

Se in un caso, quello più tardo, la spiegazione può essere quella di una conduzione poco attenta, magari dopo una serata di mangiate e bevute, nell'altro si trattava di una conduzione di tipo professionale e con una barca dotata di tutti i mezzi per rilevare ostacoli e bassi fondali.

Così, la spiegazione più plausibile potrebbe essere una distrazione momentanea oppure un'avaria al timone. (m.f.)

