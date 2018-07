S. Marco, i negozianti inseguono i ladri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME BORSEGGIVENEZIA In una città soggetta alle incursioni di bande di borseggiatori che quotidianamente compiono decine di furti ai danni dei turisti, qualcuno ha detto basta. E la notizia è che non si tratta delle solite persone che da anni contrastano come possono il fenomeno: forze dell'ordine comunali e di Stato e i Cittadini non distratti. Proprio ieri mattina, infatti, i commercianti della merceria de l'Orologio sono insorti e hanno messo in fuga una banda composta da quattro uomini e una donna che stavano cercando di alleggerire...