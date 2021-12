SALVAGUARDIA

VENEZIA La vergogna del cantiere bloccato nel cuore di San Marco continua, con i lavori fermi ormai da un mese e nessun avvisaglia di ripartenza. Ieri è toccato anche agli invitati al tradizionale concerto di Natale in Basilica dover passare davanti agli scavi fermi, tra sacchi di sabbia e passerelle. E pensare che doveva essere un intervento rapido, per la messa in sicurezza della Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie, da chiudere, forse, già per Natale. Invece anche questo cantiere è stato risucchiato nello stallo dei lavori del Mose. Le ditte impegnate nel cantiere - Kostruttiva e Renzo Rossi - non hanno ricevuto nemmeno l'anticipo, dopo aver messo le fideiussioni. E ora, tra gli addetti ai lavori, si scommette che nemmeno per Pasqua la barriera di lastre in vetro sarà ultimata.

IL DISINTERESSE

Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è sconfortato: «Siamo in una situazione allucinante da oltre due anni. Dopo tanta fatica, quest'estate, il cantiere era stato avviato. I fondi ci sono, ma il problema ora sono delle fideiussioni. Incredibile!». Tesserin è uomo pacato, ma a fronte di quest'ennesimo intoppo, è quasi incredulo: «Non sono in grado di entrare nelle mille ragioni e responsabilità di ognuno. Ma so che con queste mille ragioni e responsabilità si distrugge la Basilica di San Marco. E la cosa non sembra nemmeno essere di grande interesse!».

Un monito ai tanti attori che giocano questa partita. Le fideiussioni al centro dello stallo sono quelle messe dalle imprese, perché il Cvn non poteva farlo in quanto in concordato. Inizialmente sembrava la soluzione, tanto che il cantiere era partito così. Poi però la ragioneria del Provveditorato ha ritenuto necessarie le garanzie del Cvn. L'anticipo non è stato versato e, dopo vari ultimatum, tra ottobre e novembre, le imprese si sono fermate. Dal 21 novembre garantiscono solo la custodia. Ormai un mese in cui non ci sono stati passi in avanti. E a questo punto, se la soluzione deve passare per l'uscita del Cvn dal concordato, i tempi di allungano di molto. Tutto è legato all'accordo tra Cvn e imprese ancora in corso di completamento (ieri doveva essere firmato dagli impiantisti). Poi servono i via libera all'accordo con il Provveditorato. Passaggi delicati. Anche se tutto filerà liscio entro fine anno, poi comunque per ottenere nuove polizze ci vorranno settimane. Ed ecco che anche il traguardo di Pasqua rischia di sfumare.

LE NUOVE LUCI

Un motivo di amarezza per la Procuratoria. «Ma noi continuiamo a lavorare - commenta Tesserin - per rendere la Basilica sempre più bella». Ieri, dopo il concerto a posti ridotti (da 1.000 a 600, causa covid), anteprima di un nuovo sistema di illuminazione in sperimentazione su di una cupola.

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA