IL LIBROEntrate in un bar, ordinate un calice di vino e vi sentite rispondere che lì non si vende alcol. Spiazzati dalla risposta - siete pur sempre in Veneto notate che appeso alla parete c'è il decreto della Regione che proibisce la vendita, il possesso e il consumo di alcolici. Venite presi dallo sgomento. Cosa diavolo sta succedendo? Come può essere accaduta una cosa del genere? Può accadere se voi siete i Rumatera, e a una festa...