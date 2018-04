Ruggiero: «La voce è pensiero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTALa sua è la voce per eccellenza, quando la delicatezza cristallina da soprano che si intesse alla materia narrativa che nasce dall'esperienza: Antonella Ruggiero torna in Friuli per un concerto venerdì 13 che segna il suo ritorno al festival Vocalia al Teatro Verdi di Maniago (Pordenone). Arriverà con il suo Concerto versatile, un assaggio live della nuova produzione discografica in uscita in autunno con il titolo Quando facevo la cantante: 1996-2018. Saranno sei differenti cd distinti nei diversi generi musicali esplorati dalla...