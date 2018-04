Rugby, 90 anni combattendo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIO«Zògo da mati?». «No, esperienza da paradiso». Fra le due definizioni, la prima di uno sconosciuto giornalista degli anni Venti, la seconda dello scrittore Gian Antonio Cibotto, si colloca la genesi del rugby in Veneto. Disciplina della quale, proprio in questi giorni, si celebrano i novant'anni della scoperta in una regione dove è diventato ben presto molto più di uno sport. Tanto da ribattezzare il Veneto Galles d'Italia, per come si è sviluppata geograficamente, socialmente e tecnicamente la palla ovale, e per il modo...