Rubelli, tessuti di tradizione nell'arte di vestire una casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRADIZIONE VENEZIANASiamo abituati a incontrare i tessuti nelle manifestazioni dedicate, in Italia o in qualsiasi paese del mondo, - ove si tratti di rassegne meritevoli in uno spazio sempre diverso, originale, intrigante, le collezioni di Rubelli impongono una battuta d'arresto: per la bellezza, per la qualità, per l'innovazione ma anche per quel legame con la tradizione che l'azienda veneziana ha saputo conservare nel tempo senza mai perdere di vista un àplomb culturale che alla fine risulta l'aspetto più originale di questa firma. Non...