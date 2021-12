Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIAL'isola di Poveglia ha una fama, quasi leggendaria, che la definisce l'isola dei fantasmi in laguna e l'ha resa celebre anche tra i turisti stranieri. Che sia stato un fantasma o qualcuno in carne ed ossa non è dato saperlo per ora: la cosa certa è che nottetempo è sparito il pannello fotovoltaico che, da poche settimane, illuminava a giorno lo storico campanile di Poveglia. Un apparecchio che rischiarava a giorno il campanile...