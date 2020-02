CAMPAGNA LUPIA

Le prove del furto erano contenute all'interno di un bidone della spazzatura. Con un metodo investigativo degno di una trama da film, i carabinieri sono riusciti ad individuare gli autori di un colpo messo a segno qualche notte fa ai danni del supermercato Famila di via Roma, a Campagna Lupia. Per trasportare più facilmente la merce rubata, composta perlopiù da derrate alimentari, i ladri si erano serviti di alcune cassette di plastica, con il nome del negozio ben impresso sui lati del contenitore. Certi di averla fatta franca, nei giorni successivi si sono sbarazzati delle cassette gettandole nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata, che il mattino seguente avrebbe dovuto essere svuotate dall'azienda che esegue il servizio porta a porta. I carabinieri della stazione di Campagna Lupia, che da due giorni erano già sulle loro tracce dopo aver visionato alcune immagini di videosorveglianza del supermercato, sono però arrivati prima degli operai di Veritas. Una volta aperto il contenitore, i militari hanno individuato le cassette del Famila e hanno avuto il forte sospetto che gli autori del furto altri non potessero essere se non i residenti di quella abitazione. Una volta ottenuto il permesso di perquisizione, i carabinieri hanno perquisito la casa, al cui interno hanno trovato gran parte dei prodotti rubati. Confrontando le immagini riprese dalle telecamere del supermercato, i militari hanno anche individuato con esattezza la coppia di ladri entrata nottetempo nel negozio. Si tratta di due nomadi residenti in via Casino Rosso, a Sambruson di Dolo. In casa, tra altra merce di dubbia provenienza, è stata rinvenuta anche una paletta segnaletica in uso alle forze dell'ordine e rubata qualche tempo fa ad una squadra della Polizia provinciale veneta.

Vittorino Compagno

