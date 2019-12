Rovigo si affida a Dante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNALa Quercia di Dante dal 28 febbraio a Palazzo Roncale. Poi a Palazzo Roverella dal 4 aprile una monografica su Chagall per scoprire dove nascono i sogni e la magia dei suoi capolavori. E da settembre la gioia delle emozioni che si fermano in un istante, ma continuano a correre ogni volta che si possono guardare: come succede davanti allo scatto del bacio più famoso nella storia della fotografia, Le baiser de l'Hotel De Ville di Robert Doisneau. A Rovigo, mentre continua il successo del Giapponismo e l'arte europea, ieri era già...