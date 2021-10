Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATROIl padovano Giulio Pasquati, in arte Pantalone, e il fiorentino Girolamo Salimbeni, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, applaudita in tutta Europa tra XVI e XVII secolo. Sono loro i protagonisti del Don Chisciotte di Stivalaccio teatro, che apre la stagione del Sociale di Rovigo, e raccontano in scena di come siano sfuggiti alla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie...