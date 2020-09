IL FESTIVAL

Il Deltablues made in Italy funziona. Costretto a rinunciare alle stelle straniere per motivi logistici legati al Covid, il decano dei festival ha detto 33 (edizioni) dimostrandosi in piena salute. Dopo un mese di spettacoli ogni week-end lungo il Polesine, chiuderà domani e domenica con il clou nell'area spettacoli del Censer a Rovigo. Il piazzale antistante all'ex zuccherificio (in caso di maltempo al coperto nel padiglione E) trasformato in Fabbrica dello Zucchero. Un polo culturale che il 3-4 ottobre proporrà l'altro festival Tensioni. Geografia delle relazioni. Biglietto per ogni serata 10 euro.

Cosa prevede il rush finale del Deltablues? Domani dalle ore 21,30 saliranno sul palco i Superdownhome, duo emergente di blues rurale contaminato dal folk con peculiari strumenti a corda; il chitarrista americano Kirk Fletcher, unico straniero (vivendo in Svizzera), dallo stile caldo e tagliente, collaboratore di Eros Ramazzotti, Cindy Lauper, Joe Bonamassa; ma soprattutto il vecchio leone Fabio Treves.

UN NONNO SPRINT

Il puma di Lambrate, com'è soprannominato il cantante e armonicista milanese, è sulla breccia da 45 anni. Insieme al veneziano Guido Toffoletti, al romano Roberto Ciotti (entrambi purtroppo scomparsi) e pochi altri è il padre (forse ormai il nonno) di questo genere nel nostro Paese. Un nonno sprint però! Il cui set come energia, passione, feeling non avrà nulla da invidiare a quello del 1988, alle prime edizioni del Deltablues, che ha tenuto a battesimo e dove è sempre stato un piacere riascoltarlo. Che sia un monumento vivente (nel senso di vivo e vegeto, tutt'altro che imbalsamato) lo testimoniano anche le apparizioni con la sua band come spalla di Deep Purple, Bruce Springsteen, Frank Zappa e altri mostri sacri.

BUD SPENCER EXPLOSION

Domenica, dalla stessa ora, altre tre proposte. Il sound solido dei Boogie bombers (ex Fratelli Tabasco) e la voce non solo potente di Linda Valori (per lei tra l'altro sei concerti in Vaticano di fronte agli ultimi tre pontefici) faranno da apripista al gran finale. Protagonisti i Bud Spencer Blues Explosion. Già il nome tratto dal re dei cazzotti del cinema italiano fa capire di che pasta sono fatti questi due giovanotti, Adriano Viterbini (chitarra) e Cesare Petulicchio (batteria). Il loro sound potente, ispirato ai Jon Spencer Blues Explosion, in 15 anni di carriera ha conquistato il pubblico d'Europa, compreso quello del concerto del Primo Maggio. Lo farà anche al Deltablues.

«Un pubblico sempre presente - fa il bilancio il direttore artistico Claudio Curina - Anche stavolta, nonostante il Covid e il cambio di data da luglio a settembre abbiano pesato non poco. La tappa di Adria con Fabrizio Poggi e i Bayou side ha visto uno dei concerti più belli di sempre. Gegè Telesforo affiancato a docenti e allievi del dipartimento jazz del conservatorio di Rovigo ha continuato la tradizione di queste session. Tutti gli artisti sono stati all'altezza. Compresi i giovani alla finale italiana dell'International Blues Challenge, vincitori i torinesi I shot a man».

Ivan Malfatto

