Rovigo, Fabbrica dello Zucchero Dal saccarosio a centro di cultura

IL PROGETTODall'estrazione del saccarosio all'ispirazione artistica, passando attraverso il Polesine. La Fabbrica dello Zucchero di Rovigo riprende vita per diventare un incubatore di idee culturali e artistiche. La struttura, 190 mila metri quadrati, un complesso nato all'inizio del secolo scorso a opera della Società Italiana per l'industria dello zucchero e rimasto operativo fino al 1978, si trova nella zona nord della città. Per decenni l'industria saccarifera è stata preziosa per il territorio e per i suoi abitanti: la popolazione e le...