Rossella Brescia: «Il mio rock è la musica classica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«La musica classica è il mio rock. Quanto sento le note dell'orchestra non riesco a stare ferma». Rossella Brescia, ballerina, showgirl e conduttrice radiofonica sarà ospite all'outlet di Noventa, intervistata da Fabrizio Cibin, domenica 6 ottobre alle 17.30 per Storie d'artista in partnership con La Fenice. Un racconto per il pubblico e i fans perchè, in fondo, ha un sogno nel cassetto. «Vedere finalmente Venezia e il Teatro la Fenice».Davvero, non è mai stata a Venezia? Neanche in gita?«Lo so, è una cosa incredibile. La...