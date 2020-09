IL RITRATTO

Una vita dalla parte del torto. E pure con una certa supponenza, mitigata però da una indiscutibile preparazione culturale. Rossana Rossanda, morta ieri a 96 anni, era una comunista non dogmatica ma radicale. Anzi, critica, iper-critica, assai libera nei suoi ragionamenti - spesso non condivisibili - al punto che il Pci, a lei, Pintor, Magri, Parlato, Castellina sembrò una gabbia da cui uscire in nome della rivoluzione. O meglio da cui farsi radiare, nel 1969. E nacque il Manifesto.

Ora in occasione della sua morte vanno sfatate alcune leggende. A radiare Rossanda e gli altri fu l'intero gruppo dirigente del Pci, anche Pietro Ingrao e quegli eretici che erano per lo più vicini al gruppo del Manifesto. Non si trattò di un regolamento di conti tra destra e sinistra interne al Pci, come si è voluto far credere, ma una manifestazione dell'incapacità del partito di uscire fuori dalla regola unificante del centralismo democratico. Rossanda e compagnia fecero una specie di provocazione, per essere riconosciuti come gruppo autonomo e dirigente dentro il Pci, il che non era compatibile con l'idea di partito che vigeva allora. Il compagno Ingrao, e non solo Amendola e Berlinguer, allora vicesegretario, fu parte attiva di quella radiazione, anche se poi sarebbe stato considerato una specie di santino dal manifesto, che è stato una costola dell'ingraismo.

È dunque morta ieri (era nata nel 1924 a Pola, in Istria, da famiglia borghese e si era formata a Milano) questa «ragazza del secolo scorso». Come s'intitola l'autobiografia, uscita per Einaudi e che sfiorò il Premio Strega, ovviamente meritandoselo assai più dei soliti romanzetti da Ninfeo. Del 900, il secolo della malafede ideologica che la riguardava in pieno, ha conservato la sua parte più vitale: ossia il nesso imprescindibile tra politica e cultura e la convinzione che non può esistere buona politica senza buona cultura.

LEI E PALMIRO

A questo proposito, altro mito da sfatare è che Palmiro Togliatti la prediligesse particolarmente (in realtà la considerava una sorta di sociologa milanese da salotto) e che fu lui a volerla alla guida della cultura del Pci nel dicembre del 1962. Il vero promotore di questa scelta fu Mario Alicata, che aveva tenuto fino ad allora quella responsabilità delicatissima e fu lui a suggerire la soluzione culturalmente innovativa rappresentata da Rossanda. Togliatti strumentalmente (dare l'idea di un'apertura alle nuove correnti di pensiero) avallò la cosa. E sarebbe stata poi proprio la Rossanda, dopo la morte di Togliatti, a scrivere un articolo-saggio nel quale segnalava tra l'altro i limiti della formazione culturale ottocentesca e dai tratti provinciali del Migliore, da cui di fatto prendeva le distanze.

Il tipo era così. Spigolosa e arroccata sulle sue idee. Snob ed esigentissima, soprattutto con se stessa. Aveva vissuto a Parigi, era tornata a stare qui a Roma negli ultimi e così spiegava da ultra novantenne: «È anche colpa mia, e di tutta la sinistra, se vince Salvini». È stata dirigente del Pci negli anni 50 e 60, deputata per la prima volta nel 63, icona della sinistra internazionale, amica di Sartre e Foucault. «Divenni comunista all'insaputa dei miei», raccontò una volta: «Era il 1943. Il mio professore di estetica Antonio Banfi mi suggerì una lista di libri tra cui Stato e rivoluzione di Lenin». E c'è chi, tra i vecchi ex compagni, come Duccio Trombadori, ancora dice: «Mannaggia a Banfi, non lo avesse mai fatto. Quello è il libro peggiore di Lenin!». E a cui si sono abbeverati i gruppi extraparlamentari, prima e dopo il 68.

La sua famosa formula - «Le Br appartengono al nostro album di famiglia», volendo intendere la sinistra - da più parti della sinistra seria e acquisita alla democrazia è stata rifiutata così: «Semmai le Br appartengono all'album della famiglia extraparlamentare ed estremista di Rossana, mica alla nostra!».

Mario Ajello

