A 25 anni dall'uscita del suo primo album in italiano, Marina Rei torna con il suo decimo disco di inediti, Per essere felici, che verrà presentato a Voci per la Libertà, domani 1 agosto a Rosolina Mare. Per la cantautrice romana, 51 anni appena compiuti, si tratta del primo concerto dopo mesi di stop dovuti al lockdown

Come sarà tornare sul palco dopo tutti questi mesi?

«È un momento difficile per la musica, in generale. Per quanto riguarda me, sarà la prima volta con un disco che doveva uscire ad aprile ma è uscito a giugno e che in altri momenti sarebbe stato accompagnato da un tour, che ora non c'è. Già questo la dice lunga. Sul palco di Rosolina, insieme a Matteo Scannicchio, farò una presentazione acustica ed intima, che svelerà anche dettagli sulla composizione dei brani. Certo, il momento è diverso, ma la musica ha sempre il potere di unire e di fare stare meglio. Si aggiunga che quello di Amnesty è un premio importantissimo, al quale sono onorata di poter partecipare come ospite».

Per essere felici arriva dopo album che si intitolano La conseguenza naturale dell'errore e Pareidolia, cioè illusione. Una Marina sempre più ottimista?

«Molto probabile. Più che altro, c'è la voglia di andare oltre il passato. Tra questi tre album sono passati 8 anni, ed è chiaro che il tempo ti porta a desiderare continuamente di cercare e cercarti meglio. Ho fatto un percorso sottotraccia, scavando per fare emergere sentimenti che volevo chiarire prima di tutto a me stessa. Ora sono sicuramente una donna più consapevole, e sono riuscita ad abbandonare strade che mi avevano messa parecchie volte in difficoltà. Il brano che dà il titolo al disco parla infatti di scelte».

In L'occasione per conoscerci meglio scrivi che a 50 anni si impara a dare un senso alle parole.

«È proprio così. E, soprattutto, a 50 anni dovremmo imparare a non rincorrere nessun tipo di moda, a non farci affascinare dal mercato».

Nel brano Per essere felici canti anche che non serve più apparire...?

«Sì, soprattutto perché la musica viene consumata velocemente, spesso con poca attenzione, e rischi di essere centrifugata dal vortice senza accorgertene, con ascolti superficiali che distruggono tutto ciò che hai fatto».

Per quanto riguarda il sapere ascoltare, nel disco ci sono anche due brani particolari: in Bellissimo parli di tuo figlio e in Comunque tu di tuo padre.

«Per affrontare temi così, devi passarci: è l'inevitabile confronto sui cambiamenti, la ricerca della propria identità tra confini e libertà. Entrambe le canzoni parlano del distacco, da madre e da figlia. Nel primo caso è la vita che te lo chiede: vedi il tuo, di figlio, che si costruisce. E ciò ti porta a confrontarti con lui. Nell'altro caso è diverso: pensi a cos'hai fatto tu per staccarti da un punto di riferimento, a quale tipo di legame avevi col genitore, a che cosa ti è rimasto di lui e a come lo sviluppi nei tuoi rapporti con gli altri».

