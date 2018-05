Rosa dei Venti, il super traghetto battezzato a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI NAVIVENEZIA Si chiama Rosa dei venti, è un nuovo traghetto costruito nei cantieri di Porto Viro, nel Rodigino, ma è veneziano ad honorem. Il titolare del Cantiere Visentini ha infatti deciso di registrarlo alla Capitaneria di Porto di Venezia, un po' perché da anni ha scelto il centro storico lagunare per vivere e un po' come buon auspicio per il futuro dell'unità e delle prossime navi che costruirà il suo cantiere e che, ha deciso, iscriverà tutte a Venezia. Guidato da Giovanni affiancato dai figli Barbara, Alessandro e Davide,...