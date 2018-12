Roncade, serata champagne Dolo, la laguna e il torrone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENA NELLO SPACCIOQuesta sera, appuntamento esclusivo a Villa Selvatico a Roncade (Tv): i piatti dello chef Alessandro Rossi incontreranno le cuvèe più prestigiose di Encry, una delle maison di Champagne più importanti. Al termine della cena, degustazione di sigaro italiano condotta da Matteo Toninelli, patron e redattore della rivista Live in Style, in abbinamento alla Magnum di Dosage Zero che verrà aperta alla sciabola. Nel menu: Radicchio = Insalata al mare; Gnocchetti di patate di montagna, zucca all'acqua tonica, quaglia e scalogni...