Ron: «Canto per far rivivere il mio amico Lucio»

IL CONCERTOUna mancanza che fa male, quella di Lucio Dalla, perché quello che usciva da lui era speciale. A poco più di sei anni dalla sua scomparsa, Ron ha deciso di omaggiare il cantante bolognese con uno spettacolo-concerto che ne ripropone le canzoni in occasione di quello che sarebbe stato il suo 75° compleanno. Il tour Lucio! A teatro (che segue l'album uscito a marzo) farà tappa in Friuli Venezia Giulia, oggi alle 20.45 al Teatro Modena di Palmanova, (il 23 gennaio sarà al Toniolo di Mestre) in una serata organizzata da Comune e...