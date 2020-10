L'INTERVISTA

Le sorprese nella vita non mancano mai. Ugo Pagliai commenta con una battuta i giochi del destino che hanno portato lui e la compagna di una vita, Paola Gassman, a interpretare per la prima volta i ruoli di Romeo e Giulietta rispettivamente a 82 e 75 anni. Certo, un Romeo e Giulietta sui generis quello che la compagnia veronese Babilonia Teatri ha costruito dalla tragedia di William Shakespeare. Lo spettacolo coprodotto da Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese è in scena dal 29 ottobre all'1 novembre al Teatro Goldoni di Venezia.

Questa versione del dramma shakespeariano si concentra completamente sui protagonisti, mettendo da parte il contorno. In scena, oltre a Gassman e Pagliai, Francesco Scimemi, Luca Scotton e gli stessi autori e registi, Enrico Castellani e Valeria Raimondi.

Come è nato questo vostro approdo a Romeo e Giulietta?

Gassman «Un anno fa abbiamo ricevuto una telefonata dal Veneto con una proposta: vi vorremmo in una messinscena dell'opera di Shakespeare. Chi li interpreta? - è stata la prima domanda. Voi - fu la risposta. La cosa ci ha lasciati stupiti, non ci sembrava possibile. Poi ci hanno spiegato il progetto di Babilonia Teatri. È abbiamo accettato la proposta. E poi ci divertiva molto la reazione di amici e colleghi quando lo annunciavamo».

Pagliai «Trattandosi di una rielaborazione, il mio timore, all'inizio, era di finire nella parodia. Invece siamo partiti dalla traduzione di Quasimodo: sono parole e sentimenti infiniti, senza tempo. Posso avere cent'anni e mi sento sempre un ragazzo».

Come avete gestito il rapporto con due personaggi quasi adolescenti?

Gassman «In realtà è stata una scommessa, ma con molto senso. In fin dei conti le parole che Shakespeare fa pronunciare ai due ragazzi sono molto ricche, fin troppo per due giovani senza esperienza della vita. Forse c'è davvero bisogno di avere un vissuto alle spalle per poterle incarnare e noi, con 52 anni di vita assieme, potevamo forse portare la nostra esperienza in questo lavoro. E infatti, come chiarisce il sottotitolo, non c'è solo Shakespeare ma ci sono anche le nostre canzoni d'amore».

E per entrambi è stato il primo incontro in scena con la vicenda di Romeo e Giulietta?

Gassman «Non avevo mai fatto Giulietta, ero troppo alta».

Pagliai «Fin dall'accademia mi hanno proposto e ho scelto ruoli più complessi, sofferenti, enigmatici, diversi dal giovinetto innamorato».

Cosa vi ha svelato questa esperienza?

Pagliai «A riconoscere come siano importanti ricordi, esperienze, pezzi di vita assieme. 52 anni son tantissime cose e ci sono momenti in cui può calare un po' di polvere, ma poi soffiandoci sopra si riscopre la forza del sentimento».

Avete dunque accettato di portare la vostra vita e la vostra storia sulla scena?

Gassman «Ci sono domande che i registi ci pongono in scena che ci portano a rivelarci davanti al pubblico. Non è semplice mettere a nudo i propri sentimenti, io ho sempre preferito camuffarmi per non parlare di me. Però un attore e un'attrice fanno sempre questo: si camuffano, ma in fondo attingono alle proprie esperienze. Questa volta ci siamo buttati... alla nostra tenera età».

Pagliai «Ci ha aiutato la traduzione di Quasimodo. La poesia del testo rimane intatta e questo ci ha resi felici di fare questa esperienza, che avremmo potuto fare da giovani e invece facciamo verso la fine del viaggio».

Qual è il passaggio dell'opera di Shakespeare in cui vi siete identificati di più?

Pagliai «La scena del balcone tocca corde che si riscoprono anche nella maturità. Non c'è solo il rapporto carnale, ma anche quello filosofico».

Giambattista Marchetto

