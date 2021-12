Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATROSpettacolo cult e pluripremiato della Compagnia Abbondanza/Bertoni con oltre 600 repliche, Romanzo d'infanzia è stato tradotto e viene rappresentato in 4 lingue. Nato nel 1997 come un lavoro dedicato all'infanzia, è in realtà (o forse proprio per questo) un'opera di particolare intensità e poesia che entra nei cartelloni principali di molti teatri. Il movimento, la musica, il testo sono un combinato complesso eppure immediato, che...