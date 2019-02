CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Non solo lo stop al fumo e all'utilizzo dei telefonini quando si guida in auto. Non solo l'aumento delle sanzioni e dei limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie (elevato a 150 km/h), i parcheggi rosa per le donne in gravidanza e l'alt agli ausiliari del traffico di comminare multe. Con il nuovo codice della strada in discussione nella Commissione Trasporti alla Camera (Scagliusi per M5s e Capitanio per la Lega i principali promotori) arriva una rivoluzione anche per le due ruote. Intanto vengono per la prima volta normati skate,...