Rock, jazz e metal, i King Crimson accendono la Fenice

MUSICAIl finale in crescendo di 21st Century Schizoid Man, proposto nel bis e attesissimo dal pubblico (la prima traccia dell'album d'esordio In the Court of the Crimson King), riassume la filosofia che una band di culto quali i King Crimson non avrebbe più disatteso dal 1969, e sempre sotto il segno di Robert Fripp. Rock, fughe jazz e free jazz, seminale hard rock e heavy metal si sarebbero mescolati in quello che è considerato uno degli album fondativi del genere progressive. Circa tre ore di concerto al Teatro La Fenice, tutto esaurito...