LA BIOGRAFIAIl 16 maggio saranno diciassette anni che non è più domenica. Ma da quando Roberto Baggio non gioca più, per la prima volta questo può essere il mese giusto per provare a lenire la nostalgia: arriva oggi in libreria Il Divin Codino, edizione ampliata del racconto firmato da Fabio Fagnani e pubblicato da Diarkos, in occasione dell'uscita dell'omonimo film-tributo diretto da Letizia Lamartire, prevista per il 26 su Netflix. Una...