«Sono qui oggi per congratularmi con Intesa Sanpaolo per essere un modello di riferimento di livello mondiale nella responsabilità sociale e culturale. Lavoreremo a stretto contatto con Messina e il suo team di Intesa Sanpaolo per contribuire a spostare l'ago della bilancia sulla sostenibilità nel mondo». È quanto affermato da Rob Kapito, presidente di BlackRock (nella foto), durante l'evento Intesa Sanpaolo motore della crescita sostenibile e inclusiva. Il fondo americano è azionista di Intesa con una quota del 5%. Kapito ha ricordato che l'Esg è un aspetto strategico fondamentale per Intesa. Il gruppo è al primo posto nelle classifiche MSCI e Cdp Climate Change. Inoltre è l'unica banca italiana inclusa negli indici Dow Jones Sustainability e nell'indice Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Companies nel 2019. Alla fine di novembre, Intesa ha annunciato il primo Sustainable Bond da 750 milioni dedicato al progetto di economia circolare per sostenere l'innovazione e la trasformazione culturale necessaria per muoversi verso una riduzione

della dipendenza

da risorse naturali.

