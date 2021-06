Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chiara Frigo e Silvia Gribaudi (foto) portano in scena quello che per loro è oggi il senso della parola rivoluzione, ovvero «uno spostamento che può essere interno, ma che può anche manifestarsi nella forma». Muove da questa interpretazione fisica del concetto la creazione Memorie di Intime Rivoluzioni, esito finale di un percorso di elaborazione artistica e sociale attraverso la pratica danza, che sarà presentata in anteprima assoluta...