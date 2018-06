Rivoluzione elettrica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCALATACOLORADO SPRINGSUna fulminea salita per il pilota, un grande passo avanti per tutto il mondo dell'auto. L'astronave ecologica griffata Volkswagen plana sulle Montagne Rocciose e, senza inquinare e senza far rumore, domina l'edizione numero 96 della Pikes Peak, la corsa in salita più prestigiosa del pianeta, la seconda gara americana per antichità e gloria dopo la mitica 500 Miglia di Indianapolis.Potrà sembrarvi strano, ma non è la prima volta che una vettura al 100% elettrica conquista il prestigioso trofeo, era già accaduto...