RIVOLUZIONARIAMARANELLOLa produzione verrà avviata nella seconda metà dell'anno e le prime consegne avranno inizio nel 2020, ma la nuova Ferrari SF90 Stradale ha già conquistato un ruolo da star nel firmamento delle supercar di nuova generazione, come testimoniato dalle richieste di prenotazione già arrivate da mezzo mondo, prim'ancora che si conosca il prezzo (si ipotizza tra 500 e 600.000 euro). La presentazione in anteprima avvenuta la settimana scorsa a Fiorano ha svelato infatti un capolavoro di stile, d'innovazione, di tecnologia, in...