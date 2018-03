Rive pubbliche alla Tana Rimossi gli spazi acquei Prima vittoria del comitato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMA VITTORIAVENEZIA Le proteste contro l'occupazione delle rive pubbliche con spazi acquei privati ha avuto un suo primo riscontro positivo: ieri una barca da lavoro ha tolto le paline dalla riva pubblica di rio della Tana, che tante proteste avevano suscitato tra i residenti della zona, tanto da formare un comitato vero e proprio contro l'appropriazione impropria delle rive, indicate come punti vitali per gli abitanti della città.«Finalmente - dicono dal comitato - dopo 5 mesi di proteste, il Comune ha tolto i posti barca messi...