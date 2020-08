IL RICORDO

A Verona il 1 settembre del 1960 muore a 47 anni Mario Riva. È il presentatore televisivo più popolare grazie allo straordinario successo del Musichiere, 19 milioni di telespettatori ogni sabato sera, un quiz musicale che distribuisce più milioni di Lascia o raddoppia?. Alle spalle Riva ha una lunga gavetta fatta di avanspettacolo, di radio e di molti film sempre in ruoli da caratterista. In teatro ha fatto ridere in coppia con Riccardo Billi.

Il pubblico lo ama, il successo della trasmissione è tale che le sale cinematografiche il sabato sono costrette a sospendere il film e a trasmettere su uno schermo apposito lo show televisivo.

Riva era capace di fare cantare chiunque, dal grande attore hollywoodiano come Gary Cooper al re della risata Totò, da Fausto Coppi e Gino Bartali a Emil Zatopek l'uomo cavallo una dei più grandi atleti della storia. Era talmente bravo da duettare con Josèphine Baker, la Venere nera, che partecipava per raccogliere fondi per i suoi orfani strappati all'orrore della guerra.

UMORISMO CONTAGIOSO

Mario Riva aveva una simpatia contagiosa, conosceva il pubblico, riempiva la scena, cantava con voce intonata una specie di inno nazionale scritto dalla premiata ditta Garinei&Giovannini e musicato da Kramer: Domenica è sempre domenica/ si sveglia la città con le campane/ E ognuno appena si risveglierà/ felice sarà e spenderà/ sti quattro soldi de felicità. E' un'Italia che crede nel sogno, forse basta anche poco per crederci: un sorriso, una canzone, l'illusione della felicità per tutti.

Dieci giorni prima Mario Riva era precipitato dal palcoscenico dell'Arena durante le prove per la trasmissione della Rai il Festival de Il Musichiere. Qualcuno aveva steso un telone verde nel vuoto senza segnalare il pericolo e Riva, davanti alle telecamere, c'era passato sopra inghiottito dalla voragine. Doveva fare un'entrata allegra in scena, correndo, con una fiaccola olimpica in pugno, stavano per aprirsi i Giochi di Roma. È precipitato sorridendo da cinque metri d'altezza.

L'INCIDENTE

Il presentatore aveva battuto la testa, lo avevano soccorso sanguinante, ma sembrava una ferita non gravissima, preoccupavano di più le fratture alle costole e una alle vertebre. I giornali si erano riempiti delle fotografie del conduttore, steso su una barella improvvisata, la smorfia di dolore, la tempia sanguinante, la giacca messa storta, la camicia slacciata, il nodo del papillon disfatto.

Il pubblico dell'Arena era stato tenuto all'oscuro, la Rai aveva continuato a riprendere la manifestazione e alla fine i conduttori avevano fatta intonare alla sterminata platea Domenica è sempre domenica.

I problemi erano venuti dopo e di giorno in giorno i bollettini medici si erano fatti inquietanti, le condizioni sempre più gravi. Fino alla morte.

LUTTO NAZIONALE

Ai funerali a Roma prendono parte 250 mila persone, c'è tutto il mondo dello spettacolo. Riva in guerra era stato bersagliere e il Corpo dei Bersaglieri porta la bara. Il settimanale L'Europeo scrive: È un sincero dolore per tutti Questa morte è per tutti un po' un lutto di famiglia.

E nel lutto si nasconde un altro dramma: il figlio Antonello, avuto dalla compagna Diana Dei, anche lei attrice, non può avere il nome del padre. I giornali scrivono l'amica Diana Dei, il termine compagna in questi casi non si usa, è riservato al massimo per indicare le donne del Pci. Ma anche i comunisti hanno nascosto e nascondono con molta cura le compagne non ufficiali.

IL CASO FAMILIARE

Questa volta il dramma non può essere nascosto. Era già accaduto per il figlio di Fausto Coppi pochi anni prima. Il Campionissimo nel 1953 aveva lasciato la moglie e la figlia per unirsi a una donna sposata, Giulia Occhini. Fu scandalo, in tanti espressero pubblicamente la condanna, non si tirò indietro nemmeno papa Pio XII. La Dama bianca, come veniva chiamata dai giornali, era incinta e fu arrestata per adulterio. Coppi e la Occhini furono processati e condannati, lui a due mesi per abbandono del tetto coniugale. Per sposarsi dovettero andare in Messico, e in Argentina per far nascere il figlio Faustino e potergli dare il cognome di Coppi. In Italia avrebbe dovuto avere quello dell'ex marito della Occhini.

Questa volta, di fronte a tanta vergogna, interviene personalmente il Presidente della Repubblica Gronchi e firma un decreto che assegna al piccolo Antonello il cognome di Riva, cioè il nome d'arte del presentatore. Non quello dell'anagrafico di Mario Bonavolontà, per non offendere si dice - i parenti legittimi. Il presentatore era figlio di un compositore napoletano e fratello di un noto direttore d'orchestra.

SANDRA MILO

C'è un altro caso nello stesso periodo: Elena Greco, 32 anni, ha una figlia di tre anni, Debora, riconosciuta solo dal padre biologico; lei per riconoscerla avrebbe dovuto registrarla col nome del marito. Nel frattempo la signora Greco è diventata un'attrice di una certa notorietà col nome d'arte di Sandra Milo e protesta perché il produttore Moris Ergas si è portato via la bambina

In quell'Italia che in quei giorni stupisce il mondo col successo delle Olimpiadi di Roma, esiste il problema dei figli illegittimi, che non possono essere riconosciuti perché la vecchia legge non lo permette. Spesso con cattiveria la gente li chiama bastardi, a scuola sono derisi, sono figli nati fuori dal matrimonio, sono una colpa sulle spalle di donne non sposate. Certi tabù sono ancora lontani dal cadere, la morale cambia ma troppo lentamente. Il numero degli illegittimi è in aumento, ci sono in ogni città orfanotrofi e istituti retti da religiosi.

I figli di nessuno sono così tanti che c'era stato un film con questo titolo, campione d'incasso, regia di Matarazzo e con la coppia del melodramma cinematografico: Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson. Era uno di quei film dai quali la gente usciva dicendo: Che bello, ho pianto tutto il tempo!.

IL CLIMA SOCIALE

L'Italia delle Olimpiadi registra ancora i figli di n.n, dal latino nomen nescio, non conosco il nome; del padre, ovviamente. E per la madre si diceva di madre ignota, abbreviato in M.Ignota che facilmente era stato trasformato nel dispregiativo mignotta. Tutto questo era ben sottolineato nei documenti ufficiali, nella carta d'identità, negli atti richiesti per il matrimonio. Bisognerà aspettare il 1975 e la nuova riforma del diritto di famiglia per eliminare definitivamente quelle sigle discriminanti e infamanti dai documenti.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

