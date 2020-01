Ritrovato il disegno più antico che raffigura Venezia

LA SCOPERTA

Venezia fin dai tempi molto antichi esercitava un grande fascino sui contemporanei.

Ad attestarlo è la scoperta del più antico disegno conosciuto dov'è raffigurata la città, ritrovato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze da Sandra Toffolo, giovane storica dell'arte italo-olandese che lavora come ricercatrice all'Università di Saint Andrews in Scozia. L'immagine di Venezia fa parte di un manoscritto che contiene il resoconto di viaggio di Niccolò da Poggibonsi, un pellegrino che ha viaggiato a Gerusalemme tra il 1346 e il 1350. La scoperta è stata effettuata lo scorso maggio 2019, mentre la ricercatrice effettuava alcuni studi sulla rappresentazione di Venezia nel Rinascimento per il suo libro in uscita Descrivere la città descrivere lo stato: rappresentazioni di Venezia e della terraferma veneziana nel Rinascimento, i risultati sono stati però resi noti solo nei giorni scorsi, terminate le dovute verifiche.

GIOVANE STUDIOSA

Toffolo è una giovane storica dell'arte olandese d'origini italiane le cui ricerche si concentrano sulla storia dell'arte italiana nel Rinascimento con particolare riferimento a Venezia e ai territori dell'antica Repubblica. Ha ottenuto la laurea in storia dell'arte all'Università di Nimega in Olanda nel 2007, e ha studiato anche all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università di Perugia e all'ateneo di Firenze. Il manoscritto di Nicolò da Poggibonsi probabilmente è stato compilato al suo ritorno in Italia, nel 1350, e il disegno di Venezia, da dove partivano storicamente i pellegrinaggi, tracciato a penna, accompagna una descrizione della città. La ricercatrice ritiene che questo disegno sia il più vecchio esistente; più antica attualmente esiste solo la mappa di fra' Paolino, frate francescano veneziano, realizzata attorno al 1330, ma non si conoscono vedute dello stesso periodo. La presenza sul disegno di Nicolò da Poggibonsi di diversi segni lasciati da spille ed aghi rivelano il fatto che l'immagine sia stata diffusa trasferendola su altri supporti con la tecnica dello spolvero. «La presenza dei segni di ago è una forte indicazione del fatto che questa veduta è stata copiata - dichiara Sandra Toffolo -. E infatti ci sono molte immagini in manoscritti e anche in alcuni antichi volumi a stampa che sono chiaramente basate sull'immagine del manoscritto di Firenze».

Daniela Ghio

