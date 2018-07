Ritrovato a Pavia l'antifonario più antico: ha mille anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTAUn rigo rosso e minuscole notazioni musicali vergate a mano quasi mille anni fa su un foglio di pergamena, impreziosito da decorazioni in oro e da un disegno misterioso con un animale mitologico che pare un drago pronto a ghermire tra le sue zampe una specie di uccello. Macchiato dalla colla eppure ancora intero e leggibile, è riemerso per caso a Pavia, ritrovato casualmente in un libro che si stava restaurando, quello che gli studiosi ritengono possa essere il più antico antifonario esistente, sorta di breviario che riportava le...