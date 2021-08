Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLIJESOLO «Se ci chiedete il Green pass non vorremo più nel vostro ristorante, noi e i nostri parenti». Quasi uno scontro ideologico. Pioggia di insulti e minacce per i ristoratori del litorale veneziano che chiedono l'esibizione del Green pass per accedere alle sale interne. E' quanto accaduto nella prima sera di applicazione del certificato verde, necessario per accedere negli spazi interni.PLATEATICI PIENIRiempiti i plateatici,...