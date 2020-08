L'INTERVISTA

«Quando finirà, sarà una festa» citava la canzone Quando, scritta in pieno lockdown dai Tre Allegri Ragazzi Morti, il più popolare gruppo rock alternativo indipendente italiano. Originari di Pordenone, i Tarm tornano in Friuli. La via di casa è il nome del tour, oltre che di una canzone. Il festival itinerante (sostenuto da Promoturismo Fvg) prenderà il via martedì 1. (dopo che la data del 30 sullo Zoccolan è stata annullata per maltempo) a Malnisio di Montereale Valcellina (Pordenone) nell'Ex Centrale Idroelettrica, giovedì 3 a Fiumicello (Udine, parco Isonzo), venerdì 4 a Maniago nel Castello e il 5 a Faedis. «L'idea di tornare a casa, dove tutto è iniziato, è nata l'anno scorso, quando abbiamo festeggiato i 25 anni di esistenza del gruppo - racconta Toffolo - Era prima del disastro Covid. Dalla primavera ci siamo spostati all'estate, con tutti i cambiamenti che la pandemia ha imposto».

Come avete scelto i luoghi?

«Sono tutti posti non convenzionali a cui siamo legati per diverse ragioni. Luca Masseroni (batterista) ed Enrico Molteni (bassista) sono rispettivamente di Malnisio e Maniago. Pordenone manca, ma solo perché in questo momento non c'è un luogo che possa accogliere mille persone rispettando tutti i criteri di sicurezza. Prima di diventare una band, i Ragazzi Morti sono stati concepiti nella mia testa come personaggi di un fumetto nel 1990 quando prestavo servizio militare a Chiusaforte in Carnia. Alla fine della leva rotolavo per la caserma e mi dicevano il vecchio è pazzo e invece il vecchio non era pazzo, ma aveva buone idee».

Vecchio?

«Sono un alpino, ero un vecjo. Del resto se sei alpino, lo sei per sempre».

L'appuntamento di Fiumicello sarà un'occasione di memoria per Giulio Regeni?

«La data non è nata con quell'obiettivo ma quel luogo è saldamente legato a Giulio, il luogo è diventato un santuario alla verità, all'idea di libertà e di espressione. Perciò sarò inevitabile».

Che concerti saranno?

«Anzitutto pomeridiani, non ci saranno luci e buio, la cosa non è così ovvia, significherà per noi poter vedere negli occhi ogni persona. Non sarà acustico, saremo in formazione al completo, ma con un potenza elettrica consona e rispettosa dell'ambiente. Ci si potrà sedere a terra, e distribuiremo tante piccole bandierine con l'immagine realizzata dall'illustratrice torinese Elisa Seitzinger che riprende l'aquila del Friuli. Quanto alla scaletta, ci sarà un po' tutta la nostra storia, con predilezione per l'album Primitivi del Futuro, nel decennale della pubblicazione, perciò ci sarà una parte reggae preponderante»,

Contenti di riprendere?

«Siamo contentissimi soprattutto della risposta del pubblico, i concerti più piccoli sono già sold out e quello grande ha già ottimi numeri. Spero che questa formula si possa ripetere a cadenza annuale. Mi piacerebbe rimanesse questa idea di un'aggregazione fatta non solo di numeri ma soprattutto di luoghi e orari non convenzionali».

Siete al lavoro su qualcosa di nuovo?

«Stiamo scrivendo e registrando un po' di cose, ma non c'è un album in uscita da annunciare».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATAA

