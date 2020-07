Le Gallerie delle Prigioni riaprono con la nuova mostra When the Globe is Home Fondazione Imago Mundi riapre da oggi le Gallerie delle Prigioni in piazza Duomo a Treviso con nuova mostra e opere inedite. Sono 13 gli artisti internazionali selezionati dalle collezioni Art Theorema di Imago Mundi, il progetto artistico promosso da Luciano Benetton, per When the Globe is Home, la nuova esposizione curata da Claudio Scorretti e Irina Ungureanu, per indagare sulla continua mediazione contemporanea tra globale e locale, tra vicino e lontano, tra mondo e casa. Concepita e in parte allestita prima dello scoppio della pandemia, alla luce della recente comune esperienza del lockdown, l'idea centrale della mostra che collega il mondo e la casa, assume un nuovo potere evocativo: nel percorso espositivo ogni singola cella che compone le Gallerie delle Prigioni, l'ex carcere asburgico restaurato dall'architetto Tobia Scarpa, è stata concepita come una casa, uno spazio intimo e familiare in cui l'artista possa esprimere, concentrare o finalmente espandere la propria visione. In mostra, aperta fino al 29 novembre, anche le opere dell'italiano Antonio Riello. Nella sua casa alle Prigioni elabora un'ironica riflessione sulla modernità. Le due opere realizzate per la mostra, Rischio insostenibile (amo i ciclisti) e Tarda modernità, esplorano alcuni paradossi e ambiguità dei nostri tempi. Parlano della sua visione del mondo come luogo di cambiamento ed esilio le due installazioni Magic Mountains e Three Peaks, appositamente concepite per la sua cella, di Walid Siti, uno dei più significativi artisti curdi della scena internazionale. L'indagine creativa di Dorina Vlakanci, artista concettuale croata, si ispira infine a un elemento proprio delle Prigioni: lo spioncino di controllo delle guardie posto su ogni antica porta di legno che chiude le singole celle, particolare architettonico conservato nel restauro. La mostra presenta inoltre le prime due raccolte di Art Theorema, che affianca le collezioni nazionali di Imago Mundi con una selezione di opere realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo. In esposizione le opere di 382 artisti da oltre 120 Paesi, dall'Europa orientale a quella occidentale, dai paesi africani all'Australia fino all'estremo oriente. (Ingresso libero, venerdì: 15-19 sabato e domenica: 10-13 / 15-19)

Isabella Loschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA